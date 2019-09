«Giustizia, ora il governo pensi a Venezia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUSTIZIAVENEZIA Un appello al nuovo governo affinché si decida di affrontare e risolvere gli annosi problemi degli uffici giudiziari veneziani, da troppo tempo trascurati, ridotti a funzionare con organici insufficienti per far fronte ad una mole di lavoro sempre in crescita.A lanciarlo è il presidente del tribunale di Venezia, Salvatore Laganà, dopo l'insediamento del Conte 2, alla luce delle difficoltà in aumento, conseguenti anche al gran numero di cancellieri che ha deciso di andare in pensione usufruendo della legge su quota cento:...