Giuseppe Battiston si aggiudica il Casanova

Va all'attore Giuseppe Battiston (nella foto) il Premio Casanova 2019, «per la sua cifra stilistica personale, inconfondibile e seducente, intessuta di sapida leggerezza e di profonda empatia per l'anima umano. Per aver spesso valorizzato, con le sue interpretazioni, la sana cultura del vino come strumento di socializzazione e convivialità». Classe 1968, Giuseppe Battiston sarà premiato venerdì 12 nel Castello di Spessa a Capriva del Friuli, in occasione della 17. Serata Casanova che prenderà il via alle 20.30, promossa dall'Associazione...