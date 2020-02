TEATRO

Dove si colloca il mito di Giulietta e Romeo in questa società in cui - per dirla con Bauman - anche l'amore ha perso la sua forza titanica, mitologica, ed è divenuto precario come tutte le cose del mondo? Muove da questo interrogativo il lavoro che il Teatro del Lemming ha intitolato Giulietta e Romeo. Lettere dal mondo liquido. Il processo creativo avviato dalla compagnia con base a Rovigo ha in qualche modo rovesciato i punti di vista. «Se, come ha sostenuto lo psicanalista James Hillman, le nostre vite sono mimetiche del mito spiegano i registi Chiara Elisa Rossini e Massimo Munaro - allora forse significa che persino nelle nostre povere vite sono sparsi frammenti del mito. O almeno questo è stato lo spirito che ha guidato la nostra ricerca».

LETTERE D'AMORE

Chi sono allora Giulietta e Romeo per noi? Questi due giovani sono davvero così inevitabilmente lontani dalle nostre vite? C'è qualcosa o qualcuno per cui saremmo disposti a sacrificare tutto? Che cosa saremmo disposti a fare per vivere il nostro amore? Sono gli interrogativi che lo spettacolo propone al pubblico. «Il nostro spettacolo è formato da lettere, scritte ad un nostro amore, un ipotetico spettatore spiega la compagnia - brandelli di un tempo presente in cui la dimensione solida, quella del mito, non è ancora andata del tutto perduta e in cui si rintracciano storie di un desiderio contrastato, tracce di una violenza esplicita o nascosta, contrasti insanabili, ma anche la tenacia di un volere che non demorde».

MONDO LIQUIDO

«Il mondo liquido di cui parla il sociologo Zygmunt Bauman è il nostro tempo presente rimarca la compagnia - una società sotto assedio in cui tutto sembra precario, provvisorio, mutabile, senza certezze e senza rassicurazioni, dove tutto scorre veloce, su un unico binario, quello della mercificazione». È questa contemporaneità senza passato e senza futuro Chiara Elisa Rossini, Diana Ferrantini, Fiorella Tommasini e Alessio Papa incarnano sulla scena, in uno scontro tra corpi e oggetti, materia solida e liquida, nascondimenti e disvelamenti. E quel pesce rosso co-protagonista in scena chiama in causa tutti, pubblico e interpreti sulla scena, interrogando sulla possibilità di trovare delle ancore di salvataggio, sul valore delle parole e degli abbracci.

Giambattista Marchetto

