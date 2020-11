IL CONCORSO

Fra un concorso e l'altro, fra degustazioni, assaggi e novità, parleremo molto di panettone da qui a Natale. Oggi però ne parliamo in chiave rosa per celebrare tre donne-pasticcere venete protagoniste la settimana scorsa della Tenzone del Panettone, uno dei contest più importanti e seguiti. Giunta alla nona edizione e svoltasi come sempre a Parma, ma stavolta in assenza di pubblico e con i soli giurati chiamati all'assaggio degli oltre 100 panettoni in gara (con 60 maestri pasticceri selezionati, provenienti da tutta Italia), divisi in tre categorie - tradizionale, innovativo e al caffè la Tenzone ha celebrato e premiato il valore assoluto e la passione di tre signore della dolcezza, fra Venezia, Mestre e Verona.

In particolare la più giovane del gruppo, Giulia Paronuzzi, (nella foto) veneziana, 27 anni (Ma al lavoro sono una delle più anziane...), mamma e titolare della pasticceria del Theatro, a due passi dal teatro La Fenice, ha letteralmente sbaragliato il campo. Giulia è stata infatti protagonista su ben quattro fronti e in ognuno ha lasciato il segno: ha conquistato la vittoria (mista: uomini e donne) per il miglior panettone al caffè, il secondo posto nella classifica riservata alle Pastry Queen, il terzo (e prima donna) nella sfida per il panettone innovativo (Castraure candite e bergamotto: più innovativo di così...), anche questa mista. Come se non bastasse, si è infine aggiudicata il premio per il miglior packaging.

IL DOLCE DI PINA

Non è più una novità, ma una conferma, l'ottimo risultato ottenuto invece da Pina Toscani, pasticcera e patron, assieme al compagno di vita Ruggero Ravagnan, della premiatissima pizzeria Grigoris a Mestre. Con il suo ormai famoso e ricercato (anche fuori stagione) dolce natalizio, Pina ha conquistato il decimo posto assoluto nella sfida riservata al panettone tradizionale milanese (solo uvetta e canditi, senza glassa) e il quinto nella sezione riservata alle donne. Fra l'altro, unica pasticcera di pizzeria ad eccellere.

Una conferma, infine, anche quella di Vanna Scattolini, veronese. Vanna, assieme al suo coinvolgente sorriso, sforna autentiche meraviglie nella sua Madamadorè, a San Pietro in Cariano (Vr), nel cuore della Valpolicella, e alla Tenzone di Parma è giunta settima assoluta per il miglior panettone al caffè, sesta fra le Pastry Queen, e seconda nella selezione per il miglior packaging.

C.D.M.

