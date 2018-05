CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUDECCAVENEZIA È stato trovato senza vita nella sua abitazione in zona Zitelle L.S. di 47 anni e con ogni probabilità il decesso era avvenuto qualche giorno prima. A dare l'allarme, martedì sera, erano stati alcuni amici che si erano meravigliati per non averlo sentito negli ultimi giorni. Così, temendo che stesse male e non potesse rispondere hanno chiamato il Suem 118 che ha inviato un'idroambulanza sul posto. Per l'uomo, però, non c'era più nulla da fare, visto che i medici, ad un primo esame, hanno stabilito che era morto non...