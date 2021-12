GIUDECCA

VENEZIA Anche la Procura della Repubblica di Venezia si sta interessando alla vicenda dell'hotel Palladio, alle Zitelle, e all'affitto di ben 60 del prestigioso immobile. Affitto concesso nel 2019 per 30 anni da Ipav all'attuale gestore dell'albergo, la società Bauer Spa, che possiede anche l'omonimo albergo a due passi da piazza San Marco. Due giorni dopo, sempre nell'agosto 2019 era stato siglato un contratto dal 2049 al 2079 con la società Project Giudecca s.r.l. Quest'ultima è poi risultata frutto di una scissione della Bauer Srl e comunque facente parte sempre del Lov Group del magnate francese Stephan Courbit. Poiché per legge gli affitti non possono essere rinnovati per durate superiori ai 30 anni, un consigliere comunale, Paolo Ticozzi, del Pd, aveva scritto un'interrogazione in cui si chiedevano lumi sull'operazione, visto che i vertici di Ipav, che è un ente di assistenza nato dal matrimonio di Ire e Antica Scuola dei Battuti, sono nominati dal Comune. Lo stesso consigliere aveva scritto anche all'Autorità anticorruzione. Dieci giorni fa quest'ultima ha scritto al presidente di Ipav, Luigi Polesel, chiedendo una relazione che giustifichi l'affidamento diretto senza gara dell'immobile e soprattutto la stipula di due contratti, uno a due giorni dall'altro. Relazione che dovrà essere mandata entro i primi giorni del 2022.

La Procura, dopo il risalto dato alla vicenda anche sulla stampa, non poteva non essere informata anche se allo stato non esistono situazioni che abbiano rilevanza penale. È stato così notificato un ordine di esibizione dei contratti di affitto stipulati nonché la delibera del consiglio di amministrazione che a monte aveva autorizzato il presidente a stipulare quei due contratti. Dal punto di vista penale, la cosa potrebbe chiudersi a questo punto, ma la vicenda potrebbe avere sia rilevanza civilistica (la durata di 60 anni di un affitto complessivamente al gestore attuale e subentrante) oppure di magistratura contabile, visto che si parla comunque di enti pubblici (m.f.)

