Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUDECCA(t.b.) Dopo le manifestazioni su campo Junghans, alla Giudecca continuano le segnalazioni contro i ragazzi che giocano in campo. Ieri sera attorno alle 19, sono dovuti intervenire i vigili per porre un freno al pomeriggio in cui ininterrottamente adolescenti sui 15 anni hanno continuamente giocato in Corte dei Cordami. Urla, schiamazzi e pallonate contro le abitazioni a piano terra hanno fatto esplodere la rabbia di qualche residente...