In montagna l'inverno si illumina dopo Natale. Terminato il periodo delle festività, continuano gli eventi, le manifestazioni, le occasioni di incontro e di svago. Soprattutto emerge prepotente l'esigenza di muoversi, di vivere all'aria aperta; in montagna si va per sciare, certamente, ma anche per divertirsi con lo slittino, per camminare nella neve, per sentirsi tutti esploratori con le ciaspole ai piedi, magari di notte, pila frontale accesa, berretto calcato e guanti protettivi, diretti a una malga, a un ristoro.

EQUITAZIONE E BICI

I pendii innevati offrono divertimenti alternativi, come il kytesurf ai 2.236 metri del passo Giau, fra l'Alto Agordino e la conca d'Ampezzo: con gli sci ai piedi, o una tavola da snowboard, si vola appesi ad una vela, trainati dal vento. Chi ama gli animali può vivere in simbiosi con i cani l'avventura dello sleddog: a Cortina c'è Ararad Khatchikian, un musger, un conduttore di cani da slitta, che assieme a Monica D'Eliso ha partecipato a gare, avventure ed esperienze internazionali di insegnamento nello Yukon Canadese, in Alaska, sulle Alpi Europee, in Islanda, Lapponia Norvegese e Svedese.

Dal cane al pony, con il ranch sulla neve di Socrepes, a Cortina, per le cavalcate dei bambini. Sulla neve si pedala: le grosse ruote delle fat bike, ancor più comode se a pedalata assistita, consentono di non affondare e di scendere in sicurezza, con grande divertimento, su piste riservate e stradine forestali.

LA NUOVA CABINOVIA

Sulle Dolomiti sciano tutti, anche i politici. Sabato 11 gennaio saranno a Cortina d'Ampezzo Vincenzo Spadafora, ministro per lo sport, e Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il parlamento. Rappresenteranno il governo nazionale alla cerimonia di inaugurazione della nuova cabinovia che sale dal centro del paese al Col Druscié.

È' il primo impianto di questo genere a Cortina, con una portata di 1.800 persone all'ora, in 47 cabine da 10 posti ciascuna. È strategico per la fruizione delle piste della Tofana, in vista delle Finali di Coppa del mondo di sci alpino, dal 18 al 22 marzo prossimo; dei Campionati del mondo del febbraio 2021; dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. Domenica 12 un'altra inaugurazione: la nuova pista agonistica Lino Lacedelli, nel comprensorio delle Cinque Torri. È intitolata a un simbolo dell'alpinismo dolomitico, conquistatore del K2 nel 1954, con Achille Compagnoni. Anche questo tracciato servirà per i Mondiali.

LA FESTA IN IGLOO

Chi non scia, cammina. Fioccano ovunque le proposte per usare le ciaspole, le racchette da neve, oggi leggere ed efficienti, in plastica, con tanti accorgimenti per muoversi sicuri, in ogni condizione. Sabato 11 gennaio la Festa della luna piena invita tutti sotto le Tre Cime di Lavaredo, per un aperitivo, un'escursione, un giro in motoslitta, una festa in igloo, sulle rive del Lago d'Antorno. La stessa sera si può salire da Pescul al ristoro Belvedere, sulla Cima Fertazza, nel comprensorio sciistico del Civetta.

ASTRONOMIA

Chi ama guardare il cielo lo può fare con gli appassionati dell'Astronomica Cortina, dall'osservatorio del Col Druscié, con le astrocene del venerdì. Si può salire con la funivia ed ammirare il sorgere del sole, all'alba, sia in Cima Tofana, a Cortina, sia sulla Marmolada, con allettanti eventi di contorno. La notte è magica per dormire sotto le stelle, nella stanza di vetro, la Starlight Room del Col Gallina, al passo Falzarego; oppure per un bagno caldo, in mezzo alla neve, nella botte di legno del rifugio Scoiattoli. C'è un'opportunità persino per chi ama il mare e la barca, che verrà con l'estate: dal 2 al 4 febbraio Cortina ospita il Superyacht design festival sulla nautica da diporto più lussuosa.

