Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Girare per le città in questi giorni di calura ferragostana è una lettura dell'attimo fuggente che riguarda il nostro quotidiano. Abbiamo tanto parlato di bellezza, ne analizziamo puntigliosamente i benefici, il supporto psicologico che le riconosciamo e poi usciamo per una passeggiata e incontriamo una, dieci, centomila lei con infradito, gambe nude fino ai glutei debordanti da un pantaloncino sottotaglia. Sopra, svolazzano camiciole...