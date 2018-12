Girardello da Shakespeare al Paradiso delle Signore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAA 10 anni Federica Girardello voleva diventate notaio (o al limite avvocato). Poi è arrivato George Orwell che, a 12 anni, le ha cambiato prospettiva. Non sappiamo come sarebbe stata in uno studio a firmare atti, ma la carriera di attrice calzarle a pennello in teatro e in Tv, dove la si riconosce da 5 anni e un paio di settimane fa ha debuttato da protagonista nella serie Il Paradiso delle Signore con l'altro veneto, Andrea Pennacchi. E d'altra parte sono cose di famiglia: oltre a Federica, anche la sorella Elena è attrice e il...