Terze dosi, l'Ulss 3 accelera anche nelle isole. L'obiettivo è raggiungere soprattutto quanti più over-80 possibili, essendo la fascia di popolazione più a rischio in caso di contagio e malattia, ma che più in generale sta facendo fatica a rispondere alla chiamata per la dose booster. Dopodomani è prevista una seduta vaccinale riservata proprio ai grandi anziani di Pellestrina che hanno ricevuto il richiamo almeno sei mesi fa, al...