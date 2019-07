CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIOVANI CHEFSedici tra i più prestigiosi ristoranti italiani aprono le porte agli allievi del Master della Cucina italiana edizione 2019, perfetto coronamento per un corso di studi che si è concluso all Esac Spa di Creazzo con la lectio magistralis, tenuta da Gianni Mura, giornalista e scrittore - invitato dal comitato scientifico presieduto da Sergio Rebecca e nel quale siedono Massimiliano Alajmo, Raffaele Alajmo e Mauro Defendente Febbrari lezione ricca di spunti e curiosità, memorabile per la platea degli invitati e per gli allievi...