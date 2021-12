Giotto le aveva dipinte sulla volta degli Scrovegni, facendole diventare il simbolo del ciclo affrescato Patrimonio Unesco. Dante, invece, ne parla nell'ultimo Canto dell'Inferno, quando, dopo aver superato le tenebre, vede il cielo illuminato, che rappresenta un cammino di speranza. Il Maestro della pittura trecentesca e il Sommo Poeta si conoscevano, forse non si sono mai incontrati a Padova, ma di sicuro quest'ultimo per scrivere la Divina Commedia ha preso ispirazione dagli affreschi della Cappella. E proprio a pochi metri da quest'ultima, al Museo Eremitani, è stata allestita un'esposizione che mette in dialogo i due geni di 7 secoli fa grazie a esse. Si intitola A riveder le stelle, infatti, la mostra di arte contemporanea realizzata dal Comune, con The Bank Contemporary Art Collection di Bassano che ha messo a disposizione le opere, e con il supporto della Fondazione Cariparo.

L'itinerario espositivo, di forte impatto emozionale, comprende una quarantina di pezzi, alcuni realizzati per l'occasione da affermati artisti che si muovono nel solco della figurazione, ponendosi in dialogo con le suggestioni esistenziali che Giotto raffigura agli Scrovegni e che Dante narra nel suo capolavoro. Rimarranno esposti fino al 30 gennaio, suddivisi in 6 sezioni, secondo una prospettiva, come spiega la curatrice Barbara Codogno «che vuole, sul solco di Dante e Giotto, traghettare lo spettatore verso il sollievo della rinascita indicata appunto dalle stelle».

I DETTAGLI

L'immagine guida della rassegna, commissionata a Sergio Padovani, è appunto Stelle aperte, un gigantesco dipinto che chiude la mostra e che con uno sviluppo su scala ascensionale riporta alle cantiche dantesche. Il movimento narrativo a spirale, che ricorre sia nella Commedia che agli Scrovegni, si ritrova nei lavori di Nicola Verlato e Giovanni Gasparro, mentre La croce di Giotto dialoga con La mia prima croce di Federico Guida, e poi per ricordare il Giudizio Universale si è scelta l'opera Si fece buio su tutta la terra di Nicola Nannini. L'universo dantesco delle fiere rivive nei lavori di Maurizio L'Altrella, mentre la bestialità si ritrova nel trittico di Santiago Ydáñez. Lucifero è protagonista di un'altra opera di L'Altrella, La bestia luminosa, ma anche dell'ironica reinterpretazione di Saturno Buttò. Il tema della lussuria è al centro del Circus di Federico Guida e del monumentale Home! Sweet home! di Desiderio. L'esposizione procede poi verso il Limbo, con i lavori di Alfio Giurato, Luca Pignatelli e Alessandro Papetti, per concludersi in un Paradiso dove l'azzurro di Giotto si ritrova nelle campiture di Sergio Fiorentino, con i Corpi che riposano in un abbraccio consolatore.

I COMMENTI

«La Cappella - ha osservato Andrea Colasio, assessore alla Cultura - ha grande forza evocativa e Dante interpreta l'affermazione di Cennino Cennini secondo il quale Giotto tramutò l'arte di greco in latino e la ridusse al moderno. Lì c'era una rivoluzione che prosegue ancora, tanto che gli artisti contemporanei da essa traggono le suggestioni che sono la cifra di questa mostra». «La rassegna, che si tiene negli spazi adibiti alle mostre temporanee ristrutturati di recente con un respiro europeo, è un grande esperimento di collaborazione tra pubblico e privato - ha aggiunto il caposettore Federica Franzoso - e contiamo che richiami molti giovani». «È un'esposizione unica - ha concluso Antonio Menon, collezionista di The Bank -, un esperimento lungimirante del Museo per celebrare Dante in collegamento con Giotto attraverso i migliori artisti viventi di pittura figurativa del panorama internazionale. Stiamo collezionando opere senza risvolti economici, cercando nuovi talenti tra i giovani».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA