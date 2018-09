Giorni da bollino nero Divieti e deviazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CITTÀ PIENAVENEZIA Da oggi si profila il periodo più impegnativo per la città, dal punto di vista della gestione dei flussi turistici. Tra Mostra del cinema e la regata Storica, parte la tradizionale alta stagione veneziana, che generalmente registra il tutto esaurito, o quasi, tra gli alberghi. Di qui a metà mese ci saranno ben sei giorni di bollino nero, con la facoltà per la polizia locale di deviare il traffico pedonale in città diretto a San Marco per strade più decentrate.VARCHI SORVEGLIATISecondo l'impostazione collaudata...