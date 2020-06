Dalla sequoia gigante tra i pochissimi sopravvissuti al disastro del Vajont nel 1963 alla Palma di San Pietro nell'Orto Botanico di Padova (foto), che tanto entusiasmò Goethe nel suo viaggio in Italia. E poi il verde eroico dei pascoli di Monte Fontana Secca a Quero-Vas (BL), che crescono dove non piove mai e il semenzaio di San Sisto Vecchio, dove dal 1810 si coltivano le piante per il verde pubblico di Roma, comprese le fotografatissime azalee di Trinità dei Monti. Fino al Terzo Paradiso di ulivi donato da Michelangelo Pistoletto al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) e i Giardini di Palazzo Moroni a Bergamo, oltre due ettari di verde che dominano la Città Alta, aperti in anteprima in omaggio alla comunità che più sofferto l'emergenza sanitaria.

Con oltre 200 luoghi in più di 150 località, il Fondo ambiente italiano torna a celebrare la bellezza del patrimonio del Paese e per la prima volta in 35 edizioni lancia le speciali Giornate Fai all'aperto interamente dedicate al rapporto tra Cultura e Natura, il 27 e il 28 giugno (prenotazione obbligatoria con contributo minimo entro le 15 di venerdì su www.giornatefai.it).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA