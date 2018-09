Giornate del Muto, dai Promessi Sposi alle origini di Stahl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNAIl cinema muto torna a far parlare di sé. Pordenone è pronta a lanciare la sua 37esima edizione (6-13 ottobre). Si comincia con Captain Salvation (La nave dei galeotti, 1927) firmato da John S. Robertson, un film che va riscoperto, se non altro per l'entusiasmo che scatenò all'uscita prima di essere destinato alla dimenticanza. È la storia di un giovane prete idealista (lo svedese Lars Hanson) che cerca di proteggere una prostituta dall'ira della folla puritana. Come ogni anno l'apertura sarà accompagnata dall'Orchestra San...