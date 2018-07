Giornate degli autori all'insegna delle donne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SEZIONEDonne registe, dialogo creativo-culturale, diritto d'autore da difendere in Europa: le 15^ Giornate degli autori si presentano eterogenee e pugnaci su questi temi, con ben 6 registe fra i 12 film in gara. Il delegato delle Gda Giorgio Gosetti sottolinea anche il ruolo della villa degli Autori al Lido «sempre più luogo di confronti, anche con le tre notti veneziane per documentari italiani», fra cui Il teatro al lavoro' che ritrae Toni Servillo insegnante Molière a giovani attori. Apertura delle Giornate con Les tombeaux sans...