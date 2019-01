Giornalismi, manuale di sopravvivenza alle bufale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LIBROL'ultimo caso è di questi giorni: nel giro di pochi minuti l'hashtag #RIPQueenElizabeth è diventato quello che si definisce un trending topic, cioè un tema che in un determinato momento gode di maggiore popolarità sui social media. Peccato che la regina Elisabetta, dall'alto dei suoi 92 anni, non pensi proprio a riposare in pace: benché diventata rapidamente virale, anche a causa dei fotomontaggi costruiti sfruttando la grafica di alcuni siti di informazione di fama mondiale, la notizia della morte della sovrana d'Inghilterra era...