Giorgio Armani e la nuova boutique: «Riapro a Firenze, splendore del passato»

L'INAUGURAZIONE«Firenze ha mantenuto inalterato tutto il suo fascino e lo splendore del passato, è un crocevia di turisti provenienti da tutto il mondo. Ho voluto creare una boutique dall'atmosfera elegante e accogliente allo stesso tempo e che rispecchiasse i miei valori estetici». Ha detto così lo stilista Giorgio Armani inaugurando ieri la nuova boutique in via de' Tornabuoni a Firenze, proprio di fronte a Palazzo Strozzi, in occasione di Pitti Uomo.IL PALAZZOLa griffe si sposta, in realtà, di pochi numeri civici ma guadagna...