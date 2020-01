Giordani: «Grande opportunità per la città»

La domanda non lo coglie di sorpresa. Anzi, in qualche modo se l'aspettava, ma non riesce a nascondere un sorrisetto malizioso. Sergio Giordani, sindaco di Padova non si sottrae alla domanda delle domande: ora la Città del Santo si può coccolare un progetto di grande rilievo come quello dedicato a Van Gogh, contento di aver soffiato Marco Goldin a Treviso?

«Diciamo che l'occasione è stata propizia. In qualche modo ci si è presentata l'occasione e l'abbiamo colta al volo. Non potevamo farcela sfuggire. Poi io guardo in casa. E a me interessa che Padova sia in prima linea anche nella sfida culturale».

Al di là del caso Treviso, come è nato il rapporto con Goldin?

«Come tanti sono andato a vedere la sua mostra a Vicenza. Una esposizione strepitosa. E mi sono chiesto: ma perché noi a Padova non riusciamo a fare altrettanto? E così ci siamo messi in contatto con Goldin».

Cosa si aspetta Padova da questa mostra?

«Che dobbiamo dire. Goldin è - mi sia concesso il termine - una macchina da guerra. Non lo scopriamo oggi, ma non vi è dubbio che la proposta culturale è di grande livello. E ci auguriamo che ciò possa fungere da volàno per il tessuto produttivo della città. Che coinvolga e sensibilizzi tutte le categorie che da una mostra di questo livello possano trarne dei benefici, dagli albergatori ai commercianti, dai pubblici esercizi ai ristoratori. L'obiettivo è creare e dare vantaggio alla città coinvolgendola».

Belzoni e l'Egitto, il progetto Padova Urbs Picta con l'Unesco, La Fiera delle Parole. La città al centro della cultura. E tra meno di un mese arriverà anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella...

«Esattamente. Padova si trasformerà nella capitale del Volontariato. E in questa veste, dal 7 al 9 febbraio accoglieremo il Presidente della Repubblica. Nella nostra città operano 6250 organizzazioni di volontariato. Se poi come ci auguriamo l'Unesco riconoscerà il nostro progetto Padova Urbs Picta, saremmo l'unica città italiana detentrice di due titolo di patrimonio dell'umanità. Dopo l'Orto Botanico centenario, i principali monumenti della città». (pnd)

