Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIOCOCA' NOGHERA I primi clienti si sono messi in coda già a partire dalle 10.20. Provenienti soprattutto da Mestre e Marghera, ma anche da fuori zona, da Castelfranco e Verona e si sono rivisti anche gli immancabili e danarosi clienti lombardi. «Siamo venuti da Brescia dice una sorridente coppia di pensionati e visto che mancavamo da otto mesi siamo venuti qui per divertirci, perché a casa il tempo non passa mia e ci annoiamo».Con i...