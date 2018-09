Gilliam tra esuberanza grottesco e grande sogno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dopo vent'anni di tentativi andati a vuoto, di immaginari mulini a vento produttivi, Gilliam firma la sua Dulcinea filmica. Quando un progetto stagna nella mente di un artista per tanto tempo c'è il pericolo che finiscano per incunearvisi all'interno stili, idee, delusioni diverse in un patchwork complesso e disordinato. Il regista di Brazil, erede dei Monty Python, non si può dire sia mai stato un cultore della coerenza stilistica e nella sua opera si trova sempre di tutto: il kitsch, il barocco, l'esuberanza grottesca, l'eclettismo, il...