LA COLLEZIONE

Sotto le stelle della laguna, durante la 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in un'edizione come non ce la saremmo mai aspettata, ancora una volta vince la creatività del Made in Italy. Da un lato Etro, la maison milanese guidata dai fratelli Kean e Veronica Etro e amata per i suoi pattern etno-chic; dall'altra Gianvito Rossi, erede di Sergio Rossi e dimostrazione che il talento si tramanda di padre in figlio. Un incontro, più che azzeccato, da cui è nata una capsule collection di calzature ad alto tasso creativo. A svelare un'anteprima dell'inedita collaborazione è stata ieri sera la top model statunitense Taylor Hill che ha calcato il red carpet con un paio di pump dalla stampa Paisley piazzata (codice distintivo della griffe) nei toni del blu insieme a una giacca da camera in velluto navy con revers e polsi in raso di seta.

I MODELLI

L'esclusiva collezione Gianvito Rossi for Etro, questo il suo nome, è stata pensata come la reinterpretazione di quattro iconici modelli del marchio di calzature di San Mauro Pascoli, utilizzando i tessuti iconici dell'azienda meneghina. Oltre alle Gianvito pumps, la selezione di calzature comprenderà anche ballerine e stivali che saranno disponibili da metà settembre nei flagship store di Milano, Parigi, Londra e New York e a partire da novembre in tutti gli altri punti vendita e sulle rispettive boutique online.

Il nuovo progetto sarà anche al centro di Pegasus Club, la nuova campagna Etro di questa stagione fredda che svela la nuova versione in vernice con maxi fibbia della Pegaso Bag.

POSE SEDUCENTI

Ad interpretare le novità di stagione è un team di personaggi d'eccezione come il modello americano Alton Mason, la fashion icon italiana Anna Dello Russo, la top model svedese Elsa Hosk, la modella americana Halima Aden, l'attrice tunisina Hend Sabri, la modella giapponese Hikari Mori, la cantante italiana Myss Keta e la socialite spagnola Naty Abascal che hanno posato davanti all'obbiettivo di Matthias Vriens. Personalità diverse tra loro rese ancora più eccezionali dalla scelta del fotografo olandese di realizzare i ritratti in bianco nero su uno sfondo arancio brillante in pose seducenti.

Camilla Gusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA