Gianfranco BettinMaurizio DianeseTra le ragioni che motivano le assoluzioni del primo ciclo di processi per Piazza Fontana c'è la mancata dimostrazione di una vera connessione tra le cellule eversive di Padova e Treviso, guidate da Freda e Ventura, con il gruppo di ordinovisti di Venezia e Mestre capeggiato da Carlo Maria Maggi (capo triveneto, in realtà, di ON, cosa che già da sola sottolineerebbe la natura sovraordinata dell'aggregazione articolata in varie provincie del Triveneto e sotto il comando di Maggi).Se, però, tra la fine degli...