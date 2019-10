Giallini torna Rocco Schiavone «Mi piace perché non è allegro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TELEVISIONE«In questa terza stagione Rocco Schiavone non è depresso, è malinconico, si sente abbandonato da tutti, anche dagli amici. Non è un personaggio allegro, ma piace anche per questo. Non ci saranno grossi cambiamenti nella nuova serie, ma si stringerà il rapporto con il suo vicino di casa Gabriele, che cerca di proteggere». Marco Giallini torna ad indossare il loden di Rocco Schiavone, anticonformista vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. La terza stagione, con la regia di Simone Spada, che andrà in onda, per quattro...