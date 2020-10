A un mese dalla chiusura dell'ultima edizione, Mittelfest si presenta con un volto nuovo: quello del direttore artistico Giacomo Pedini (nella foto), che succede ad Haris Paovic, e quello di una nuova progettualità pronta a rilanciare la funzione della manifestazione quale volano per il territorio e con il territorio, ampliando la programmazione nel corso dell'anno con iniziative e approfondimenti collegati al festival e riprendendosi il ruolo di evento ponte con l'area balcanica anche nell'ottica della attuale situazione politica e sociale regionale.

Il consiglio d'amministrazione, tra le varie candidature che hanno risposto al bando, ha deciso per un volto giovane: quello di Giacomo Pedini, nato ad Assisi 37 anni fa, docente a contratto di Storia della regia e Istituzioni di regia all'Università di Bologna. «La scelta di un volto giovane dichiara il presidente di Mittelfest Roberto Corciulo - esprime la volontà di un festival rinnovato, che intende continuare a interpretare in modo chiaro la missione che è contenuta nel suo nome, ovvero rappresentare la Mitteleuropa: non più solo vetrina, ma soggetto attivo, propositivo, economico che coinvolge Cividale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA