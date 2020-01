L'INTERVISTA

I cambiamenti climatici e le migrazioni, conseguenza di un luogo in cui vivere non è più possibile a causa di una Natura che ha smesso di seguire il suo solito andamento. L'isola dei fucili (Neri Pozza, 2019) di Amitav Ghosh, tra i più importanti scrittori indiani contemporanei, racconta tutto questo attraverso il viaggio di Deen Datta, commerciante di libri rari e oggetti d'antiquariato, che lo porterà fino a Venezia.

Diventata, dopo la terribile acqua alta del 12 novembre scorso, uno dei simboli di ciò a cui i disastri ambientali possono portare. E nel suo ultimo libro Ghosh, che all'acqua alta ha dedicato un intero capitolo, sembrava aver predetto quanto successo. La Venezia da lui narrata appare fragile, in equilibrio precario sull'acqua; e dal destino incerto, legato ad un'alta marea sempre più preoccupante e frequente.

Che effetto le hanno fatto le immagini dell'Aqua Granda?

«Mi hanno sconvolto - svela Ghosh ieri a Venezia per parlare del suo libro - soprattutto quelle dei vaporetti spiaggiati o dell'edicola trascinata in acqua. Immagini che hanno fatto pensare ad uno tsunami. Ci sono cose nel mio libro che poi si sono verificate e per questo sono stato definito da chi mi conosce stregone. Ma non serve esserlo perché sappiamo che cose come queste si verificheranno ancora e sempre più spesso».

Perché ha pensato d'inserire Venezia nel suo libro?

«La frequento dal 1981, quando era diversissima da quella di oggi. Una cosa strana è che mentre la città affonda aumentano sempre di più i turisti e le navi, nonostante si conosca il loro impatto devastante sul delicato ecosistema che la circonda. Venezia affonda e al tempo stesso si affonda, diventando perciò l'emblema del mondo in cui viviamo, che sta facendo esattamente la stessa cosa».

Che legame c'è fra questa storia di devastazione ambientale e i migranti, vittime di un modello economico distorto?

«Tale collegamento a me appare ovvio. Ma incontrandoli, i migranti mi rispondevano di non sentirsi solo migranti climatici perché tale etichetta non chiarisce una situazione fatta anche di fattori politici o legati a violenze d'ogni tipo. Un aspetto che trascuriamo è la tecnologia che influenza, trasformandole, anche le esistenze dei migranti di oggi. E uno di loro un giorno mi ha detto: per fermare l'immigrazione basterebbe chiudere Internet».

Ma sarebbe possibile?

«Un interrogativo che ci fa capire come su questa sorta d'intelligenza extra umana non abbiamo forse tutto il controllo che crediamo».

Un personaggio del suo libro si definisce uno degli ultimi veneziani rimasti. Come scongiurare lo spopolamento?

«Rispondere è difficile. Non riesco a immaginare il dolore di chi è cresciuto a Venezia e la vede lentamente svanire. Ho letto più volte che l'esodo è iniziato dopo l'alluvione del 66 e sono sicuro che anche la grande acqua alta del 2019 avrà sul lungo periodo un effetto simile. Una serie ripetuta di eventi come questi finisce per fiaccare le energie di chi vive in quel posto».

La consapevolezza sui rischi dei cambiamenti climatici sta aumentando?

«Le cose stanno cambiando da qualche anno. Forse perché s'inizia a capire la dimensione epocale di quello che sta accadendo. Anche l'Italia sta prendendo consapevolezza della sua grande vulnerabilità. E alla base di ciò credo ci siano anche le riflessioni di Papa Francesco e le drammatiche esperienze vissute».

Perché in epoca moderna non si costruiscono più monumenti per ricordarci della nostra fragilità?

«L'uomo ora si vede completamente padrone del pianeta ed è ancora incapace di riconoscere la propria fragilità. Credo che nessuno farà mai un monumento alle vittime dei disastri climatici e questo in fondo significa negarne il pericolo».

