IL PERSONAGGIO

L'uomo che costruiva ferrovie è veneziano. Di Castello, per la precisione, nato a due passi dall'Arsenale, figlio di un ufficiale di marina al servizio della Serenissima, di origine albanese. Ma l'uomo che costruiva ferrovie è sconosciuto in patria. Carlo Ghega è un nome che ai più non dice nulla. Eppure è forse il più geniale costruttore di linee ferroviarie mai esistito. Ma è nato austriaco nel 1802 e morto austriaco, e per di più a Vienna, nel 1860, e quindi né la sua città natale, né l'Italia si ricordano di questo loro figlio. C'è giusto una lapide, in fondamenta San Gioachino, sul rio di Sant'Anna, mezzo corrosa dalla salsedine, sulla sua casa natale. Era stata posta nel 1954 in occasione del centenario della realizzazione della ferrovia del Semmering, l'opera più impegnativa che abbia realizzato, dichiarata nel 1998 patrimonio dell'umanità Unesco. Chi andava in Austria prima dell'avvento dell'euro forse si ricorda la banconota da 20 scellini, taglio di basso valore che quindi circolava in grandi quantità. Vi era effigiato un signore dall'aspetto decisamente ottocentesco, con i baffoni e i lunghi capelli ondulati. Quello era Carlo Ghega, l'uomo che per primo ha fatto andare in montagna locomotive a vapore su binari a scartamento ordinario: in precedenza le pendenze venivano affrontate da motrici trainate da cavalli o a cremagliera, e a scartamento ridotto. Il viadotto del Semmering (la sua costruzione più ardita, raffigurata nel retro della medesima banconota) è tutt'oggi utilizzato dalle ferrovie austriache nella linea che collega Klagenfurt a Vienna.

LA STRADA

Carlo Ghega è uno studente brillantissimo: frequenta il collegio militare di Sant'Anna, a Venezia (lo stesso, tanto per chiarire, dove avrebbe ottenuto i gradi anche il futuro ammiraglio Wilhelm von Tegetthoff, il trionfatore di Lissa) e nel 1818 si iscrive come privatista al secondo anno di corso della facoltà fisico-matematica dell'università di Padova, dove si laurea, ottenendo anche la lode, l'11 luglio 1819, appena diciassettenne. Entra in quella che si potrebbe definire la direzione dei lavori pubblici dell'imperial-regio governo di Venezia. Nei primi anni dell'impiego pubblico si occupa di edifici e strade. Viene assegnato alla costruzione della strada di Alemagna, tra Treviso e Dobbiaco: ne progetta il tratto bellunese, e si impegna anche nel rifacimento della strada da Conegliano a Ceneda e Serravalle (che naturalmente non erano ancora diventate Vittorio Veneto) e della strada Collalto, vicino a Conegliano. Subito dopo, nel 1823, progetta il nuovo tribunale di Treviso, nell'ambito del ridisegno cittadino programmato dagli austriaci, che nel retro prevede anche l'edificio delle carceri: rimane a tutt'oggi la più importante testimonianza architettonica del periodo della dominazione austriaca. Nel 1832 riceve un premio per aver perfezionato due strumenti geodetici.

GENIO SULLE ROTAIE

Comunque è nella progettazione ferroviaria che dà il meglio di sé, si dedica a questo settore dal 1836. Alla fine della sua carriera avrà costruito milletrecento chilometri di ferrovia e ne avrà progettati altri mille, diventando il punto di riferimento di tre generazioni di ingegneri ferroviari. Compie viaggi di istruzione in Belgio e in Inghilterra, dove incontra anche Robert Stephenson, l'inventore della locomotiva a vapore e costruttore della prima strada ferrata. Nel 1840 è in Tirolo, dove costruisce la linea tra Trento e Pergine Valsugana. Realizza anche tratte ferroviarie in Moravia e Boemia, tra Brno e Praga. L'Austria per crescere ha però bisogno di unire la capitale, Vienna, al suo principale porto, Trieste. L'incarico quindi viene affidato al più brillante ingegnere dell'impero che così diventa direttore dei lavori della Ferrovia Meridionale Vienna-Trieste (tuttora in uso, mentre l'altra linea triestina, la Transalpina, è stata tagliata dai nuovi confini dopo la Seconda guerra mondiale).

IL LAVORO PIÙ AMBIZIOSO

Nel 1842 Carlo Ghega va negli Stati Uniti dove visita e studia ben 39 tratte ferroviarie. Per andare da Vienna all'Adriatico le strade possibili sono due: una attraverso l'Ungheria, l'altra che si inerpica per le montagne della Stiria. L'Ungheria, però, è poco fedele agli Asburgo (infatti nel 1848 insorgerà) e quindi rispetto ai problemi politici si preferisce affrontare quelli tecnici. Ghega li risolve egregiamente. Il tratto più complicato sono i 30 chilometri del Semmering, scavalcati con 16 viadotti, 15 gallerie, 129 ponti in ferro e pietra, e molti chilometri di binari collocati su un terreno con pendenze del 2-2,5 per cento, con il percorso quasi tutto in curva. Ci lavorano 20 mila operai per sei anni e il tratto montano viene aperto al traffico nel 1854. Il punto più alto è collocato a 896 metri sul livello del mare e la linea è regolarmente usata ancor oggi dalle Obb, le ferrovie federali austriache. Per di più bisogna approntare la fabbricazione di locomotive così potenti da affrontare dislivelli ritenuti all'epoca insuperabili. Anche in Italia le realizzazioni di Ghega sono utilizzate ancora ai nostri giorni.

SUL CARSO

La tratta del Carso, con l'arrivo a Trieste, è del 1857. La stazione è stata ricostruita in epoca più tarda, ma chiunque vada a Trieste in treni passa sopra il viadotto di Barcola, opera di Ghega, mentre il grandioso viadotto che porta a Opicina, e quindi in Slovenia, è sempre meno percorso perché sono stati tagliati i treni internazionali. Ghega viene nobilitato da Francesco Giuseppe con il titolo di cavaliere (Ritter) e diventa così Karl von Ghega; l'apice della sua gloria corrisponde tuttavia con la fine della carriera. Il governo imperiale decide di abbandonare la linea degli interventi diretti e di cedere i settori pubblici ai privati. Di conseguenza la ferrovia Vienna-Trieste, voluta dallo stato e di proprietà statale, viene privatizzata, assieme a molte altre linee, e nel 1859 viene sciolta la direzione centrale delle Staatsbahn (ferrovie di stato) e il talentuoso ingegnere finisce dietro a una scrivania del ministero delle Finanze, in pratica a far niente. L'ultimo incarico era stato quello di progettare l'allacciamento delle ferrovie della Transilvania asburgica con quelle del regno di Romania. Carlo Ghega muore a Vienna il 14 marzo 1860, forse a causa della tubercolosi che l'aveva colpito, forse suicida; è sepolto nel cimitero Centrale di Vienna. Sarebbe bello se ogni tanto qualcuno gli portasse un fiore.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

