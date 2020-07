VENEZIA «La festa del Redentore quest'anno ha davvero un significato particolare. La grande pandemia, che ancora ci minaccia, evoca proprio quanto si ricorda in queste giornate. E chissà che i divieti e le restrizioni non ci facciano recuperare il senso più intimo dell'evento».

Il sottosegretario all'Economia e candidato sindaco per il centrosinistra, Pier Paolo Baretta saluta la città in occasione del Redentore. E coglie l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

«Peccato che una maldestra gestione del sindaco uscente, abbia prima creato l'illusione di una festa in pompa magna che ha messo in moto attese, organizzazione e investimenti e poi, all'improvviso, abbia riservato una doccia fredda. Che dar vita a Venezia - nell'estate del 2020 - a grandi eventi, non facilmente controllabili, fosse un rischio troppo grave per la salute pubblica, era chiaro fin dall'inizio.

Ma la festa nel cuore dei veneziani non verrà compromessa da questa gestione superficiale - conclude - Ciascuno di noi la festeggerà a modo suo - in famiglia, a casa, nella preghiera, in barca nonostante tutto - attenendosi alle restrizioni sanitarie».

