Geox, la nuova sfida: la scritta che vuoi tu

IMPRENDITORIACirca centotrentamila metri quadrati di superficie tra sede direzionale e polo logistico, nel Montebellunese, millesettecento dipendenti in Italia, trentamila nel mondo, millecento negozi monomarca, oltre diecimila punti vendita nei vari continenti e un fatturato che nel 2017 ha segnato gli 885 milioni di euro: Geox non è più soltanto uno dei marchi più prestigiosi e più fortunati d'Italia, ma dell'intero comparto internazionale della moda.GLI ESORDICreato quasi per una scommessa tra un giovane veneto, nato 65 anni fa a...