George Clooney presenta Catch 22, serie tv su Sky

«C'è l'assurdità della guerra e la consapevolezza che il sistema si può combattere, ma è difficile da sconfiggere. È una storia che può essere attuale in qualunque momento storico». Completo fumo di Londra camicia bianca senza cravatta, George Clooney (in foto con la moglie Amal) si è presentato così puntuale ieri all'anteprima europea per la stampa di Catch-22 - la serie targata Sky Original in 6 episodi e tratta dall'omonimo romanzo del 1961 di Joseph Heller (in Italia «Comma 22») - ambientata nel nostro Paese durante la Seconda...