Georg Baselitz , con il suo mondo rovesciato, (1938) è il primo artista vivente ad esporre alla Gallerie dell'Accademia. Non a caso. Come tutti gli artisti rivoluzionari Baselitz trova fonte d'ispirazione nell'arte antica. Venezia, di cui è un grande frequentatore, e i capolavori delle Gallerie sono a lui ben noti. Il titolo della mostra Baselitz -Academy, in programma dall'8 maggio all'8 settembre, ribadisce questo concetto quale filo conduttore. L'opera di Baselitz è piuttosto consona al manierismo. In particolare quello toscano di un...