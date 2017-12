CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentilezza: non è (ancora) un comportamento protetto dall'Unesco come patrimonio invisibile dell'umanità. È anzi un tratto misto di educazione, sentimenti ed empatia, che ci facilita la vita, di sicuro la migliora e, forse, la prolunga. L'aumento esponenziale delle pubblicazioni scientifiche sul significato e sul ruolo della gentilezza è affascinante, perché rivela in modo sempre più accurato la potenza esistenziale profonda di un atteggiamento del cuore e della mente dalle mille implicazioni. Per esempio, nella cura dei pazienti con...