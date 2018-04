CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile Sindaco Marco Dori, ho letto con attenzione il suo intervento pubblicato sul Gazzettino nel quale sostiene che per risolvere il problema dei carichi turistici a Venezia la soluzione è ridistribuirne il carico in tutta la Città Metropolitana, e sono contento che anche lei condivida quanto ho sempre ribadito fin dal giorno della mia elezione a Sindaco e scritto anche nei documenti per l'UNESCO. Resto però profondamente basito nel leggere la sua proposta in merito a quale ruolo lei vorrebbe che il Comune di Mira avesse in questa...