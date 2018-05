CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore, sono passati trent' anni dalla morte del grande scrittore e giornalista: Enzo Tortora. Una persona buona che il buon Dio aveva fatto nascere in questa difficile terra, per portare speranza. Enzo era un uomo dal cuore nobile, una di quelle persone che hanno lasciato una scia da imitare con il nostro vissuto. Era seguito in televisione da milioni di persone che attendevano la sera per dimenticare l'asprezza della vita. Con il suo programma: Portobello, sapeva donare momenti di serenità. La sua vita di uomo di spettacolo e di...