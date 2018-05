CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore, non ci sono parole per rispondere al dolore che la signora Toso descrive nella sua lettera al direttore pubblicata l'altro ieri. Per questo ho contattata privatamente la signora e la nostra équipe la contatterà personalmente. Debbo invece ringraziarla per aver avuto la forza e il coraggio, anche a fronte del grave lutto, di averci scritto per raccontare i disagi e i problemi che ha incontrato. Un cittadino in grado di fare un atto simile dimostra un grande senso civico segnalando i problemi perché altri in futuro non...