CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Gentile Direttore,mi piacerebbe che lei spiegasse a me e a molti lettori perplessi, la vicenda del piccolo malato di nome Alfie. Con tutta la pietà possibile, non comprendo perché mai il nostro paese si è mobilitato coinvolgendo istituzioni e politici fino ad arrivare a concedere la cittadinanza immediata. Perché non si può dire che il piccolo Alfie possa essere considerato un caso umanitario, il bimbo infatti è cittadino di uno dei paesi più moderni e democratici al mondo, con una situazione sociale, economica e sanitaria non meno...