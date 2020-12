Anche il mercato dei prodotti finanziari cambia ai tempi del Covid. Questi mesi hanno portato profondi cambiamenti nella nostra mentalità, riportando al centro della nostra attenzione l'importanza di una corretta pianificazione del futuro, sia in termini finanziari, sia di protezione dagli imprevisti.

GeneraSviluppo MultiPlan è la soluzione assicurativa messa a punto da Generali Italia che si rivolge a giovani lavoratori, famiglie e professionisti. Si tratta di un piano modulabile che sa diventare una vera e propria playlist del risparmio, per consentire la massima personalizzazione del proprio piano di accumulo: la nuova soluzione assicurativa consente, infatti, di comporre il piano che più corrisponde alle esigenze proprie e della propria famiglia; completo per gestire al meglio le possibilità di investimento dei risparmi; virtuoso perché consente di scegliere il percorso più adatto al proprio profilo anche in tema di sostenibilità; flessibile perché segue chi lo sceglie nei diversi momenti della vita; premiante perché dà valore alla continuità dei versamenti con un bonus a termine del piano.

La flessibilità dell'investimento consente, in particolari casi della vita, di poter richiedere il riscatto di quanto risparmiato: a esempio per la nascita di un figlio, per la perdita del posto di lavoro, in occasione dell'acquisto della prima casa, oppure per una grave malattia propria o di un familiare. Tutto senza costi o penalizzazioni.

Questa nuova soluzione di Generali Italia tutela i progetti per il futuro, erogando un capitale in caso di decesso per infortunio. Tutela l'autonomia, erogando un capitale anche in caso di grave malattia. Ed inoltre, assicura una tutela specifica in relazione alla pandemia in corso, erogando in caso di decesso per Covid-19 un capitale aggiuntivo di 10.000 euro. Non solo, viene offerta la possibilità di «saltare» alcune rate fino al massimo di un'annualità senza necessità di interrompere il piano di risparmio. Infine è previsto un aumento del capitale al termine del piano di pagamento che verrà erogato come bonus per il raggiungimento del traguardo di risparmio. Sono previsti quattro diversi percorsi di accumulo (Valuta, Equilibrato, Moderato e Costante), a seconda del profilo di rischio e degli obiettivi di rendimento. E si può anche scegliere la combinazione di Fondi interni ESG, ossia focalizzati su tematiche d'investimento legate all'ambiente, al sociale e alla buona governance aziendale, investendo nelle aziende che hanno aggiunto al proprio modello di business gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu.

Il mercato ha accolto positivamente questo nuovo strumento di risparmio. Quasi un cliente su tre è un giovane e 2 polizze su tre investono sulla tutela del clima, contribuendo così alla cura dell'ambiente e ad un futuro migliore per tutta la collettività.

