Generale inverno si sconfigge con la mantella

LA TENDENZA

Mantelli svolazzanti per eroine moderne alle prese con battaglie quotidiane, pronte a destreggiarsi tra carriera, biberon, famiglia e lavori di casa senza rinunciare ad un'eleganza di altri tempi, invadono le strade, in montagna come in città.

La tendenza di questo inverno prende spunto dal medioevo e dalla moda degli anni 20 e ridisegna uno stile dai colori caldi e dalle linee morbide e bon ton, riportando in auge la cappa. Storia vuole che questo drappo abbia caratterizzato la moda maschile delle civiltà antiche, nel Basso Medioevo, in Europa Occidentale, quando diventa un corpispalle simile al poncho, inizialmente usato come strumento di lavoro, poi passato agli alti ordini feudali.

I GUERRIERI

Si tratta di un cappotto senza maniche e con cappuccio che ripara dal freddo e che infatti finì anche in dote alle milizie nelle guerre e negli scontri armati. Se nel 1600 è uno dei capi simbolo di guerrieri e cavalieri, usato quindi solo ed esclusivamente dagli uomini, è nel Novecento che le fluenti cappe debuttano nel guardaroba femminile.

Uno dei primi a proporre questo indumento, in una versione orientaleggiante, è Mariano Fortuny, che inventa il Cnossos, praticamente una specie di poncho costituto da un velo rettangolare, simile a un safari, da avvolgere intorno al corpo.

A Parigi, nel 1921, invece, Madeleine Vionnet studia una cappa formata da rose, Elsa Schiaparelli la pensa, nel 1935, addirittura di vetro, mentre dopo la Seconda Guerra Mondiale grandi couturier come Lelong, Balmain e Balenciaga danno a questo indumento volumi, tagli e dettagli d'alta moda.

Negli anni Sessanta diventa simbolo di innovazione. Icone di quel tempo sono i modelli geometrici di Courrèges, Paco Rabanne, e quelli sartoriali delle Sorelle Fontana e di Capucci. Praticamente dall'Haute Couture degli anni d'oro ad oggi, la cappa è diventata un must della moda femminile che ha ridisegnato anche dei canoni estetici, come nel caso del mantello proposto all'inizio del 2000 da Pier Paolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, ai tempi alla direzione creativa di Valentino. Elegante, ma anche grintoso, il mantello sta bene a tutte, grazie alle linee morbide che avvolgono e non calcano laddove ci sia qualche etto in più, ed anzi aiuta a nascondere le imperfezioni.

LE VARIANTI

In passerella, nelle ultime sfilate, si sono viste le varianti più fantasiose: dalle cappe effetto bolero in stile corrida, ai tagli geometrici ed essenziali ma rigorosamente colorati che ricordano gli anni 70, passando per i modelli in tweed, tartan, in colori fluo. Il must have della stagione è sicuramente possederne una color cammello, intramontabile e abbinabile su tutto. Cosa indossare sotto la cappa? Gli abbinamenti possono essere molteplici, e senza mezze misure.

Intanto, per le cappe tagliate alle maniche è imprescindibile l'uso di manicotti o di guanti lunghi, meglio se di colori a contrasto.

IL CAPPELLO

«Io la uso sopra ad un leggero piumino, la trovo super comoda, calda e molto glamour». Parola di Elisa Taviti, influencer internazionale da 401 mila follower su Instagram, classe 87. «Per dare un tocco in più consiglio di abbinare una bella cintura sopra per segnare e valorizzare il punto vita, ma anche un cappello modello Borsalino a tesa larga». Sebbene si adattino a tutti i fisici ci sono piccoli accorgimenti da seguire.

«Non si indossano mai con le gonne, bensì con pantaloni di ogni tipo e modello. A seconda poi dello stile dell'outfit si possono abbinare scarpe con o senza tacco». Uno dei must è l'accostamento con leggins da portare con stivali, anche senza tacco, in stile cavallerizza: per uno stile d'altri tempi con un tocco di modernità.

Veronica Timperi

