Gelindo, maratoneta per caso

L'INTERVISTACon quel nome, che suona come un gerundio, non poteva passare inosservato fin da bambino. Tanto singolare da diventare presto nome e cognome insieme. «Dai Gelindo!» per spingerlo su strade lunghe. «Sorridi Gelindo, sorridi!» gridato dal telecronista Paolo Rosi per accompagnarlo al traguardo olimpico di Seul: «Ma non era un sorriso il mio, era una smorfia di fatica». Gelindo nel presepe è la statuina del pastore con la pecora sulle spalle, personaggio tipico delle rappresentazioni sacre piemontesi. Lui si chiama così per...