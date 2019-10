Gatto rapito e sterilizzato, caso in archivio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CURIOSITÀMESTRE Tutto in una bolla di sapone. La querelle del presunto rapimento del gatto del consigliere comunale Matteo Senno a Carpenedo, si esaurisce senza alcun strascico giudiziario per l'associazione Mici del forte, che lo aveva preso in carico. «Da una verifica effettuata in Procura, mediante acquisizione del certificato degli iscritti, in qualità di indagato, di Andrea Venerando, non risulta alcuna pendenza nei suoi confronti in relazione ai fatti occorsi presso Forte Marghera, a conferma che lo stesso non è stato e non è...