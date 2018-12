CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GAS E ACQUADOMANI SCIOPERODomani i sindacati confederali hanno proclamato uno sciopero generale del settore gas-acqua. Gli sportelli dei centri servizi Veritas potrebbero essere chiusi, ma le operazioni di pronto intervento sono comunque tutte garantite. Lo sciopero non c'entra nulla con il settore dell'igiene urbana.DURI I BANCHIOGGI ASSEMBLEAAssemblea annuale, per il rinnovo delle cariche sociali, oggi per l'ultracentenaria società benemerita veneziana Duri i Banchi. Appuntamento alle 10 al ristorante Antico Pignolo dove sarà eletto il...