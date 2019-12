Garrone: «Questo Pinocchio ha una dimensione magica»

IL COLLOQUIO

«Sul set di Pinocchio ho giocato a carte con Roberto Benigni e Matteo Garrone, ho perso sempre ma sono felice di essermi misurato con due geni come loro. Credetemi, non ho mai goduto tanto nel pagare un debito di gioco», esclama Massimo Ceccherini. Ribatte allegramente il regista: «Gli ho affidato il ruolo della Volpe ma avrebbe potuto fare qualsiasi personaggio: prima di scritturare il grande Gigi Proietti avevo pensato a lui come Mangiafuoco...Massimo è un attore straordinario e un uomo sensibile».

CASA DA FAVOLA

Scene da un'amicizia sincera in una piovosa mattinata romana. Il comico toscano, 54 anni, e Garrone, 51, si ritrovano in casa del regista per brindare ai primi successi di Pinocchio: in due soli giorni di programmazione, il film ispirato all'immortale favola di Collodi ha incassato 621.426 euro incantando grandi e piccini. E sembra uscito da una fiaba anche l'habitat di Garrone: una piccola casa incastonata negli Studios cinematografici sulla via Tiburtina (dov'è stato ricreato il ventre della Balena in cui Pinocchio-Federico Ielapi ritrova Geppetto-Benigni), raggiungibile attraverso una ripida scala e piena di arredi dei film-cult del regista. Il divano rosso risale all'Imbalsamatore, le lampade a forma di donna provengono dal set di Reality, sul muro spicca un enorme manifesto di Gomorra, all'entrata c'è l'insegna del tosacani protagonista di Dogman. Le pareti appaiono tappezzate di appunti e immagini del film e sulla scrivania sono accatastate le letterine dei bambini che, dopo aver visto Pinocchio, ringraziano Garrone per averli divertiti e trasportati «in una dimensione magica». Spiega il regista: «Qui dentro è nato il film destinato agli spettatori di ogni età. Massimo ne è anche co-sceneggiatore: quando mi ha proposto delle divertenti integrazioni al suo personaggio, ho esteso la collaborazione all'intera sceneggiatura. Ha portato alla storia freschezza e vitalità».

LE TRAPPOLE

Ceccherini annuisce: «Pinocchio è sempre stato nel mio cuore. Da piccolo rimasi stregato dallo sceneggiato tv di Luigi Comencini, poi da grande ho portato la favola di Collodi in teatro, intitolato Lucignolo il mio primo film da regista e nel secondo, Faccia da Picasso, scritturai Andrea Balestri, il burattino della tv». Ora, diretto da Garrone, Massimo tratteggia una Volpe sinistra e ironica, complementare al Gatto-Rocco Papaleo. Ma, a sentire il regista, Ceccherini non somiglia affatto al suo personaggio, simbolo universale di spregiudicata scaltrezza. «È un uomo buonissimo, addirittura ingenuo e pronto a cadere nelle trappole della vita». Tutto vero, conferma l'attore: «In passato mi sono lasciato intrappolare dal gioco d'azzardo e dall'alcol, ma per fortuna ho incontrato l'angelo custode che mi fatto rinascere», dice indicando la moglie Elena Labate, un'operatrice socio-sanitaria con cui abita in un bosco vicino a Pistoia. «Mi sono innamorato di lei quando ho visto la parola misericordia stampata sulla sua t-shirt». Con la coppia vive Lucio, un bastardino trovato sulla via Salaria: «Lo consideriamo nostro figlio», rivela Ceccherini. «Mi ha fatto compagnia nei mesi in cui ho scritto la sceneggiatura con Matteo proprio in questa casa».

PECORA NERA

La collaborazione tra il regista e l'attore è continuata sul set. «Massimo è stato il mio Var: come gli arbitri supplementari delle partite di calcio, convalidava ogni scena da un monitor», racconta Garrone. «Così ho potuto darmi importanza di fronte a Marine Vacht, la bellissima attrice francese che fa la Fata Turchina», aggiunge sornione l'attore. Conclude Ceccherini, calandosi timidamente il berretto sugli occhi: «Sono sempre stato considerato una pecora nera e ho dovuto dimostrare che, malgrado i miei errori, ero una brava persona. Ma la gente non ha mai smesso di dimostrarmi affetto. Ora sono così felice di aver girato Pinocchio che potrei ritirarmi a vita privata».

Gloria Satta

