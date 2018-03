Garage comunale, il bando entro due mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTORIMESSA COMUNALEVENEZIA Il prossimo bando per l'assegnazione di posti in autorimessa comunale garantirà come al solito i residenti veneziani, ma la differenza è che introdurrà una diversa e maggiore pesatura per chi ha bisogno dell'auto per motivi di lavoro. La residenza a Venezia e isole è invece un criterio seguito anche negli ultimi bandi ed è obbligatoria anche ai sensi del Regolamento dell'Autorimessa che può essere modificato solo dal Consiglio comunale. SEMPRE PER RESIDENTI«I residenti - precisa il sindaco Luigi Brugnaro -...