Gara equilibrata al Penzo, nella quale al Venezia non è bastato farsi vedere al tiro più dello Spezia. A fine gara le statistiche della Lega A contano 14 conclusioni arancioneroverdi contro le 12 dei bianconeri anche se, a conferma di un pomeriggio quasi da spettatori per i due portieri, è di 3-3 il totale dei palloni indirizzati verso le rispettive porte, con due parate riconosciute a Zoet e una sola a Mäenpää. Come a Empoli, ma con...