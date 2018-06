Gang di ragazzini devasta il terminal a Punta Sabbioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VANDALICAVALLINO-TREPORTI Scendono dalla motonave, dopo il viaggio da Venezia, e distruggono una pensilina dell'autobus. Vandali in azione a Cavallino-Treporti. E' accaduto venerdì sera, poco prima di mezzanotte, quando un gruppo di circa cinque giovani veneziani, alcuni minorenni, dopo essere usciti dal terminal di Punta Sabbioni, ha pensato bene di movimentare la serata mandando in frantumi le vetrate di un pensilina del bus di via Fausta. Una stupida bravata compiuta forse per movimentare la serata, oppure perché qualcuno prima di...