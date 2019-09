CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GAMBERO ROSSOL'avevo assaggiata qualche mese fa e mi aveva sorpreso. Poi è piaciuta anche ai responsabili della guida alle Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso che l'hanno eletta Pizza dell'anno per la categoria pizza all'italiana. Trattasi di Alice di Pellestrina, bufala, misticanza, finocchio fermentato, sedano rapa e zest di Limone, riassunto del percorso e del presente di Grigoris (siamo nel Veneziano, fra Mestre e Spinea, in via Asseggiano). Dentro c'è il territorio, mare, terra e laguna; la storia di una ricerca maniacale sull'impasto...