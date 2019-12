GALÀ

Un finale d'anno nel segno delle arti circensi al Teatro Toniolo: da domenica 29 a martedì 31 dicembre il palcoscenico di Mestre accoglie il Gran Gala du Cirque, uno spettacolo capace di sedurre e incantare accogliendo in un'unica serata alcune delle personalità più interessanti dello spettacolo circense contemporaneo, performer provenienti da Ucraina, Cile, Italia, Ungheria, Bulgaria e Russia (info www.comune.venezia.it). L'idea del Gala nasce nel contesto di Funambolika, uno dei maggiori festival di circo contemporaneo italiani, e come in un sogno si propone sospeso tra la suspense del circo classico e il fascino della danza contemporanea. Artisti dal Lidò di Parigi, dal Festival di Monte Carlo, da teatri internazionali e circhi rinomati come il Cirque du Soleil sono riuniti in uno show di alto livello, tra poesia e comicità. L'elegante quartetto ucraino di artisti della pantomima Dekru accompagna il pubblico in un viaggio tra le stelle del nuovo circo, mentre Francisco Rojas è un acrobata che danza sospeso su un attrezzo chiamato ruota cyr. E poi i Titani Dorati, un duo di possenti equilibristi dipinti d'oro e la ballerina acrobatica di scuola russa Olga Golubeva, che propone le sue evoluzioni su di un lampione volante; Katlin Vassileva, danzatrice aerea, presenta un numero acrobatico con l'hula hoop, così come il giovanissimo tedesco Tim Kriegler si esibisce con le sue cinghie aeree, mentre il contorsionismo eccentrico dell'ucraino Andrey Romanovsky lascia a bocca aperta. Infine gli italiani Lucchettino portano gli sketch magico-clowneschi con cui si sono esibiti in tutto il mondo. (G.b.m.)

