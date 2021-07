Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FUTURISTICAL'auto del futuro è elettrica e molto altro. Per averne un indizio basta dare uno sguardo alla Ioniq 5, la prima Hyundai che nasce sulla piattaforma E-GMP, specifica per le auto elettriche e con il suo stile vuole dare un'impronta al nuovo corso del costruttore coreano. E che sia qualcosa di nuovo si vede subito dalle forme e dalle proporzioni. La Ioniq 5 infatti è lunga 4,63 metri, larga 1,89 e alta 1,60 e all'occhio appare come...