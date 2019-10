Furto a Palazzo Ducale si inaspriscono le pene dei tre patteggiamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'UDIENZAVENEZIA Pene più severe per i tre imputati che vogliono patteggiare al processo per il furto di gioielli a Palazzo Ducale del 3 gennaio 2018. Ieri mattina, di fronte al giudice Daniela Defazio, Zelmir Grbavec, 48 anni, indicato come l'autista del gruppo, ha concordato con il pm Giovanni Gasparini la pena di tre anni e otto mesi di reclusione, mentre gli altri due componenti della banda, Zvonko Grgic, 44 anni e Vladimir Durkin, 48 anni, accusati soltanto di due tentativi non andati a buon fine, hanno concordato due anni, 10 mesi e 20...